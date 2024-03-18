Фестиваль фортепианной музыки пройдет в хоровой школе на проезде Дежнева

Совсем скоро, в среду, 20 марта, в детской музыкальной хоровой школе «Весна» на проезде Дежнева состоится главное событие фортепианного отделения — фестиваль фортепианной музыки «Подснежник»! Об этом сегодня сообщили сотрудники хоровой школы «Весна» «20 марта в 17.