Картофель,сливочное масло, красная икра — Росстат назвал самые подорожавшие продукты 2024 года. Итоги, которые не хотелось бы подводить.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Картофель,сливочное масло, красная икра — Росстат назвал самые подорожавшие продукты 2024 года. Итоги, которые не хотелось бы подводить.