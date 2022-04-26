Еще 19 смертей от коронавируса зарегистрировали в Москве

В Москве за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 378 человек. Как сообщили в пресс-службе оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в больницы попали еще 169 человек, 101 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.