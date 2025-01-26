Российские вузы увеличили число мест и пересмотрели правила приема

К 20 января 2025 года, в соответствие с распоряжением Минобрнауки, российские высшие учебные заведения должны были утвердить свои правила приема и количество мест для обучения на контрактной основе, сообщает ТАСС .
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