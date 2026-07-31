Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

Краснодарские школьники превратили «Алису» в спектакль с эстетикой Тима Бёртона

Краснодарские школьники превратили «Алису» в спектакль с эстетикой Тима Бёртона

В Пушкинской школе Краснодара состоялась премьера музыкального спектакля, который зрители проводили стоячей овацией, а после делились впечатлениями, сравнивая увиденное с фильмами Тима Бёртона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии