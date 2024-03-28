«Он сам провоцирует драки», — сослуживец Чонгука заявил, что артиста хотят выгнать из отряда

Не существует на свете звезды, у которой были бы только поклонники или только ненавистники. Посколько мир не делится на черное и белое, а все же имеет серые оттенки, у знаменитостей тоже есть разная публика.
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