Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов На аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолёта Су-25 воздушных сил Украины, сообщили сегодня в Министерстве обороны России.
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