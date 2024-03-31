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Петербургский дневник

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Минобороны РФ: на аэродроме в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины

Минобороны РФ: на аэродроме в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов На аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолёта Су-25 воздушных сил Украины, сообщили сегодня в Министерстве обороны России.

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Владимир Козлов
Почему не раздолбали в хлам сам аэродром?
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