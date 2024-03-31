Минобороны РФ: на аэродроме в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов На аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолёта Су-25 воздушных сил Украины, сообщили сегодня в Министерстве обороны России.