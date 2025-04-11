В Ирландии проверят законность обучения ИИ-модели Grok на постах европейцев в XИрландский регулятор начал расследование в отношении социальной сети X Илона Маска (Elon Musk) в связи с обработкой опубликованных на платформе сообщений европейских пользователей с целью обучения ИИ-модели Grok, пишет агентство Bloomberg.