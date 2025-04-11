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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Ирландии проверят законность обучения ИИ-модели Grok на постах европейцев в ...

В Ирландии проверят законность обучения ИИ-модели Grok на постах европейцев в ...

В Ирландии проверят законность обучения ИИ-модели Grok на постах европейцев в XИрландский регулятор начал расследование в отношении социальной сети X Илона Маска (Elon Musk) в связи с обработкой опубликованных на платформе сообщений европейских пользователей с целью обучения ИИ-модели Grok, пишет агентство Bloomberg.

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