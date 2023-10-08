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Сеул (WTA). 1-й круг. Александрова сыграет с Хонтамой, Хромачева – с фон Дайхманн, Полина Кудерметова встретится с Паркс

Сетка турнира здесь. Hana Bank Korea Open Сеул, Южная Корея 9 – 15 октября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард Первый круг Ирина Хромачева (Россия) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн)  Екатерина Александрова (Россия) – Маи Хонтама (Япония) Полина Кудерметова (Россия) – Алисия Паркс (США) Лян Эньшо (Тайвань) – Янина Викмайер (Бельгия)  Клэр Лю (США) – Ку Ену (Южная Корея)  Кэти Болтер (Великобритания) – Кайя Юван (Словения)  Арианна Хартоно (Нидерланды) – Юэ Юань (Китай) На-Лэ Хан (Южная Корея) – Аранта Рус (Нидерланды).

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