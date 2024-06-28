Жители Прикамья пожаловались Бастрыкину на перебои водоснабжения

Они уже обращались в различные инстанции, но безрезультатно.Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить отчет о результатах проверки обращения жителей села Уинское.