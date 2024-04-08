В России подписан революционный указ обязующий работодателей уволить всех мигрантов в течении 3-х месяцев. Пока только в одном регионе

В России произошло без преувеличения историческое событие. Впервые в новейшей истории нашей страны целый субъект избавился от всех мигрантов путем увольнения их практически из всех сфер трудовой деятельности приносящих им основной доход.
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