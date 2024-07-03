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В России разработали новые штрафы за езду без ОСАГО

В России разработали новые штрафы за езду без ОСАГО

Минюст разработал изменения в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), уточняющие правовые основания для наказания водителей и собственников транспортных средств, не имеющих действующих полисов ОСАГО.

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