В России разработали новые штрафы за езду без ОСАГО

Минюст разработал изменения в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), уточняющие правовые основания для наказания водителей и собственников транспортных средств, не имеющих действующих полисов ОСАГО.
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