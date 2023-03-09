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ПСЖ вылетел из ЛЧ, «Милан» в 1/4 впервые с 2012-го, «Торпедо» сравняло счет в серии с «Динамо», Ла Лига будет обвинителем «Барсы», Бруну останется капитаном «МЮ» и другие новости

ПСЖ вылетел из ЛЧ, «Милан» в 1/4 впервые с 2012-го, «Торпедо» сравняло счет в серии с «Динамо», Ла Лига будет обвинителем «Барсы», Бруну останется капитаном «МЮ» и другие новости

1. «ПСЖ» завершил выступление в Лиге чемпионов: «Бавария» без особых трудностей выиграла и второй матч у парижан (2:0) и вышла в четвертьфинал.

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