В СК России установили командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля

В Следственном комитете России установили командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля. В их числе оказались командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиакомплексов Воздушных сил ВФУ полковник Андрей Дзяний и замкомандира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк.