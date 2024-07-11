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Канада и Уругвай сыграют в матче за третье место на Кубке Америки

Канада и Уругвай сыграют в матче за третье место на Кубке Америки

В этом матче встретятся команды Канады и Уругвая. В полуфинальных встречах Канада проиграла Аргентине (0:2), а Уругвай уступил Колумбии (0:1).

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