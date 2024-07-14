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Тайны черных кабелей: как обеспечивается связь для СБУ и мошенников в России

Тайны черных кабелей: как обеспечивается связь для СБУ и мошенников в России

Тайны черных кабелей: как обеспечивается связь для СБУ и мошенников в России Ирэн ОрлонскаяВ Вологодской области полиция провела успешную операцию по ликвидации подпольной автоматической телефонной станции (АТС), которая использовалась преступниками для незаконного использования российского номерного фонда, в том числе для осуществления фишинговых звонков.

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