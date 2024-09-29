От Ирана ждут второго предательства России

Василий Саяпин

Вот сколько раз твердили миру…, что не нужно верить всему, что на заборе в интернете пишут… И каждый раз одно и то же: ААААА! Вы посмотрите, что тот сказал! Паника - «Пезешкян (новый президент Ирана) сказал про «российскую агрессию»! Вот тебе и персы! Предатели! Братушки! Всё пропало! Никому нельзя верить!» А потом выходит иранский МИД (сам министр иностранных дел, если что) и говорит, что Пезешкян ничего не говорил про «российскую агрессию», а британские СМИ, которые это понесли – соврали. Какая неожиданность! Никогда ж не было – и вот опять! Фарси почти никто не знает, проверить сложно, а видео с «заявлением Пезешкяна» вообще никто не показывал. Но доверчивые дурачки и истерички привычно понесли и заистерили. Перед этим же аналогичный вброс был про Вучича. Который якобы что-то там осуждал и сливал. И тоже без видео, без ссылок на сербский официоз, на голом месте. С той же целью – попытаться рассорить. Можно подумать, что наш МИД и президент России будут слепо верить британским таблоидам…