В Болгарии построят первые «зеленые» тюрьмы

Болгария предприняла первые шаги по строительству «зеленых» тюрем. Власти рассматривают вариант обучения заключенных и персонала тюрем в Белене и Плевне, чтобы они приобрели знания и навыки в области зеленой экономики.
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