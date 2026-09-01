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ТАСС

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В Нидерландах произошла стрельба

В Нидерландах произошла стрельба

ГААГА, 1 сентября. /ТАСС/. Стрельба произошла в деревне Оверасселт на востоке Нидерландов недалеко от границы с Германией, как минимум один человек погиб, ранения получили два полицейских.

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