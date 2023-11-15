Ереван продолжит отдавать территории, накрывшись американским зонтиком

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Американский зонтик сродни тому медному тазу, которым накрываются все лузеры?
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