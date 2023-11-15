Ереван продолжит отдавать территории, накрывшись американским зонтиком

Вашингтон поможет армянской армии сержантами, Париж — бесполезной техникой Светлана Гомзикова Фото: Александр Патрин/ТАСС Материал комментируют: Аждар Куртов Пентагон поможет Еревану с реформой национальных вооруженных сил.
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