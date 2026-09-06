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Жоао Виктор: «Победа над «Зенитом» – очень важный шаг на пути к титулам. ЦСКА хотел защищаться и играть на контратаках – благодаря этой тактике матч получился хорошим»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор отреагировал на победу над «Зенитом». Армейцы выиграли со счетом 2:1 в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ на «Газпром Арене».

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