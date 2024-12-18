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"Радиостанция Судного дня" запустила песни SHAMAN и "Лебединое озеро"

"Радиостанция Судного дня" запустила песни SHAMAN и "Лебединое озеро"

Загадочная "Радиостанция Судного дня" неожиданно начала вещание российских песен. Как правило, она транслирует жужжание или белый шум, но в последнее время пользователи расслышали несколько подозрительных сообщений.

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