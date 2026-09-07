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Французский политик Филиппо призвал завершить конфликт после слов Зеленского

Французский политик Филиппо призвал завершить конфликт после слов Зеленского

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с призывом прекратить боевые действия.

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