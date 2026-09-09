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Татар-информ

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В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

Фото: © «Татар-информ» В Татарстане увеличили выплаты семьям в связи с одновременным рождением трех и более детей.

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