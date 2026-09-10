Вот вам и 1 сентября: приезжие устроили давку в московской школе

Не прошло и семи дней с момента, когда по всей державе прозвенел первый школьный звонок, а уже можно делать определённые выводы.
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Ладно Путин -у него внешнеполитических проблем свыше крыши, а вот где Мишустин? Почему премьера-министра, практически, не видно и не слышно? Ведь это его прямые обязанности - внутреннее состояние дел в стране. Всё брошено на самотёк. Страна погибнет под игом мигрантов безо всяких НАТО. Пятая колонна внутренних врагов и миллионы мигрантов добьют нас окончательно под дружные предсмертные хрипы нашего руководства о нерушимом братстве со всеми бывшими нашими республиками.
Нужна широкая общественная огласка и требование навести порядок. Пересылайте друзьям и знакомым, иначе ситуация докатиться до войны внутри страны. Может этого и добиваются эмиссары запада...