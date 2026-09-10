Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 903 подписчика

Вот вам и 1 сентября: приезжие устроили давку в московской школе

Вот вам и 1 сентября: приезжие устроили давку в московской школе

Не прошло и семи дней с момента, когда по всей державе прозвенел первый школьный звонок, а уже можно делать определённые выводы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр24
Александр24

Ладно Путин -у него внешнеполитических проблем свыше крыши, а вот где Мишустин? Почему премьера-министра, практически, не видно и не слышно? Ведь это его прямые обязанности - внутреннее состояние дел в стране. Всё брошено на самотёк.  Страна погибнет под игом мигрантов безо всяких НАТО.  Пятая колонна внутренних врагов и миллионы мигрантов добьют нас окончательно под дружные предсмертные хрипы нашего руководства о нерушимом братстве со всеми бывшими нашими республиками.