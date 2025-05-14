UOH: при раскопках в Ираке нашли плиту с изображением правителя Ассирии

Археологи обнаружили при раскопках на территории древней Ниневии в современном Ираке фрагменты барельефа, на котором изображены правитель Ассирии Ашшурбанипал и верховные божества этого древнемесопотамского государства, сообщается на сайте немецкого Гейдельбергского университета (UOH), специалисты которого сделали находку.