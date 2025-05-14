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Аргументы и Факты

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  • Eduard
    Её споили,а то и сурогатом довли!Знакомые погибшей...
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    Всё возможно,они свои члены сдержать не могут!Знакомые погибшей...
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    Сейчасмужики хуже сволочей,как им в голову приходит такое?Знакомые погибшей...

UOH: при раскопках в Ираке нашли плиту с изображением правителя Ассирии

UOH: при раскопках в Ираке нашли плиту с изображением правителя Ассирии

Археологи обнаружили при раскопках на территории древней Ниневии в современном Ираке фрагменты барельефа, на котором изображены правитель Ассирии Ашшурбанипал и верховные божества этого древнемесопотамского государства, сообщается на сайте немецкого Гейдельбергского университета (UOH), специалисты которого сделали находку.

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