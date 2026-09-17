БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Незаконная структура»: США вновь стремятся взять под контроль ОПЕК

«Незаконная структура»: США вновь стремятся взять под контроль ОПЕК

Распад регуляторов на мировом рынке нефти способен значительно навредить самим американским компаниям Георгий Смирнов Фото: Wang Zhou / XinHua / Global Look Press Материал комментируют: Александр Фролов Глава Минфина США Скотт Бессент предрек неизбежный распад ОПЕК.

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