«Незаконная структура»: США вновь стремятся взять под контроль ОПЕК

Распад регуляторов на мировом рынке нефти способен значительно навредить самим американским компаниям Георгий Смирнов Фото: Wang Zhou / XinHua / Global Look Press Материал комментируют: Александр Фролов Глава Минфина США Скотт Бессент предрек неизбежный распад ОПЕК.
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