Соединенные Штаты помогают Украине более осторожно, нежели Израилю, так как Россия, в отличие от Ирана, обладает ядерным оружием.
В США объяснили разницу между помощью Украине и Израилю
Комментарии
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Галина Чужая
Здесь только одна причина - они создали Израиль и с тех пор он является любимой женой США, они обязаны защищать их. Что они и делают на протяжении уже 76 лет. Израиль потому и не трогают, чтобы он не вытворял, потому, что он под шапочкой невидимкой находится. Поэтому Украину в следующем году просто кинут как ненужную половую тряпку которая выполнила свои функции и больше не нужна. Поэтому Зеленский и кинулся бегать по Еуропам. Только еуропейцы уже от него устали - своих проблем вагон и вал нарастает.
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17 час.
Дмитрий Гурин
Штаты сами нарвались на "цугцванг", всунув во власть двух идиотов одного обдолбыша и другого истерика с манией величия. В лубом положении штаты в глубокой выгребной яме и уже только уши остались. и чтоб не утонуть окончательно надо вылезать с двумя полу утопленниками в лапах....
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15 час.
Traveller
Штаты своих однокровников поставили там и там. И этим всё сказано.
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14 час.
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