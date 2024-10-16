Политика как он...
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Политика как она есть

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В США объяснили разницу между помощью Украине и Израилю

В США объяснили разницу между помощью Украине и Израилю

Соединенные Штаты помогают Украине более осторожно, нежели Израилю, так как Россия, в отличие от Ирана, обладает ядерным оружием.

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Комментарии
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Галина Чужая
Здесь только одна причина - они создали Израиль и  с тех пор он является любимой женой США, они обязаны  защищать их. Что они и делают на протяжении уже 76 лет.  Израиль потому и  не трогают, чтобы он не вытворял, потому, что он под шапочкой невидимкой находится.  Поэтому Украину в следующем году просто кинут как ненужную  половую тряпку которая выполнила свои функции и больше не нужна. Поэтому Зеленский и кинулся  бегать по Еуропам. Только  еуропейцы  уже от него устали - своих проблем вагон и вал нарастает.
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17 час.
Дмитрий Гурин
Штаты сами нарвались на &quot;цугцванг&quot;, всунув во власть двух идиотов одного обдолбыша и другого истерика с манией величия. В лубом положении штаты в глубокой выгребной яме и уже только уши остались. и чтоб не утонуть окончательно надо вылезать с двумя полу утопленниками в лапах....
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15 час.
Traveller
Штаты своих однокровников поставили там и там. И этим всё сказано.
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14 час.

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