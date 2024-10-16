В США объяснили разницу между помощью Украине и Израилю

Галина Чужая

Здесь только одна причина - они создали Израиль и с тех пор он является любимой женой США, они обязаны защищать их. Что они и делают на протяжении уже 76 лет. Израиль потому и не трогают, чтобы он не вытворял, потому, что он под шапочкой невидимкой находится. Поэтому Украину в следующем году просто кинут как ненужную половую тряпку которая выполнила свои функции и больше не нужна. Поэтому Зеленский и кинулся бегать по Еуропам. Только еуропейцы уже от него устали - своих проблем вагон и вал нарастает.