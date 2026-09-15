В центре Барнаула отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

Специалисты проводят ремонт на участке В Барнауле в переулке Ядринцева 14 сентября из-за повреждения водопровода вода вытекла на поверхность.
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