Максим Ликсутов: с 2010 года метро Москвы выросло в 1,7 раза

С 2010 года метро Москвы демонстрирует беспрецедентные темпы развития, заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в приветственном слове на круглом столе "Опыт Москвы в развитии метро — инфраструктура и подвижной состав", приуроченном к 90-летию столичного метрополитена.