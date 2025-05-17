Максим Ликсутов: с 2010 года метро Москвы выросло в 1,7 раза

С 2010 года метро Москвы демонстрирует беспрецедентные темпы развития, заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в приветственном слове на круглом столе "Опыт Москвы в развитии метро — инфраструктура и подвижной состав", приуроченном к 90-летию столичного метрополитена.
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