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Военное обозрение

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«Голым задом на ежа», или немного об учениях «Siil 2025»

«Голым задом на ежа», или немного об учениях «Siil 2025»

Эстония активизировалась. Эстонский ВМФ, прости господи, уже пытается заниматься пиратством на Балтике.

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