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ВЕСТИ КРЫМ

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На строительство и реконструкцию трассы, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту, направят 3,5 миллиарда рублей

На строительство и реконструкцию трассы, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту, направят 3,5 миллиарда рублей

Ваш браузер не поддерживает видео. Транспортная магистраль станет продолжением юго-восточного обхода Севастополя, соединив федеральную трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма, сообщили в правительстве России.

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