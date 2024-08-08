Кафе на Невском проспекте закрыли на 20 суток из-за мух и просрочки

Такое решение принял суд Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя Оксану Елесину за нарушения санитарно-эпидемиологических норм в кафе в центре города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии