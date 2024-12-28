Новогодние волшебники: знаки зодиака, которые создают праздничное настроение себе и другим

Если Новый год для вас – повод посуетиться и потратить много денег, а не волшебная сказка, как в детстве, то срочно ищите одного из таких мастеров! У них новогоднего настроения столько, что можно с самолета над городом рассыпать! Swjournal раскроет этих новогодних героев накануне праздника.
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