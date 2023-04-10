Депутат Баталова назвала спекуляцией заявление МВД Германии о российских спортсменах

Депутат Государственной думы 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова в беседе с RT прокомментировала угрозы главы МВД Германии Нэнси Фезер отказать в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.
Депутат Государственной думы 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова в беседе с RT прокомментировала угрозы главы МВД Германии Нэнси Фезер отказать в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.
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