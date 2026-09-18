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ИА Регнум

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Путин поручил сдерживать рост цен на оборудование для газификации

Президент России Владимир Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на оборудование для подключения домов к газу.

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