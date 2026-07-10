Санкции против России ударили по Латвии: крупнейшая грузовая компания уволит треть сотрудников

РИГА, 10 июля, ФедералПресс. Крупнейшая грузовая железнодорожная компания Латвии LDz Cargo планирует сократить 30 % сотрудников на фоне ухудшения финансовой ситуации, связанной с падением объемов перевозок и последствиями антироссийских санкций.
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