Смирнов: НАТО пытается запугать Москву, призывая бить по российской территории

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по объектам на международно признанной территории России являются попыткой запугать Москву.
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