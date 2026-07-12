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Мирошник: Европа будет финансировать Украину, пока она «не закончится»

Мирошник: Европа будет финансировать Украину, пока она «не закончится»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Европа намерена выделять значительные средства на поддержку Украины в течение длительного времени — возможно, до тех пор, пока страна «не закончится».

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