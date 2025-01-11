❄️В Свердловской области ожидаются небольшое похолодание и снег 12–14 января 12 января в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и порывы ветра до 13 м/с.
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❄️В Свердловской области ожидаются небольшое похолодание и снег 12–14 января 12 января в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и порывы ветра до 13 м/с.
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