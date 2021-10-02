Всяко - разно

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Так кто же всё-таки съел украинское сало?

Так кто же всё-таки съел украинское сало?

А ведь я хорошо помню этот лозунг из 90-х годов. Тогда Украине всячески внушали, что это она кормит весь Советский Союз.

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Альбина Колесникова
ОЙ опять про Украину ой да ну вас оставьте её в покое с её салом и её богатством.
РУСЛАН Казаков
Так если только в сале было дело, США и некоторые страны зал. Европы..скоро дожуют незалежную и выплюнут...
Johann H246fner
Вячеслав Кормилицын
Подлая никчемная недострана.
Виктор Луговой
"...а наше - подай"? Не, вот с такой точкой в статье не согласен. Подают на паперти. Не подай, а - дать сюда, время пошло.
bngor68 Агеев
"Подать" - значит переместить в определённое место. Вспомните - "подать карету", "подали состав к перрону". Отсюда же "Подались в путешествие", и проч. Так что - автор прав, "подайте наши земли на место"
Виктор Луговой
Не. Не нравится по стилистике. И ретроформа для большинства случаев, и эмоциональный окрас не тот, и в целом оно не из нашей оперы. Это если чисто по разнице промежду "подай" и "дать сюда". Далее. В конструкции "to подать something to somebody" присутствует некая благая воля - и внутренняя услужливость вместо неумолимого внешнего срочного фактора. В нашем случае - именно время пошло, пущенная стрелка. Цайтнот при выборе между вариантами плохими и очень плохими. С такой картиной "подай" не коррелирует, бо оно предполагает вежливое ожидание принимающей стороны. Дудки-с, наожидались, да и вежливости с нашей стороны те не заслужили и даже не пытались никогда. Мало на всех стенках написать "Нэзалэжна-самостийна", надо ещё уметь вести государство; раз не умеешь - сдай по описи... И бикицер, бо видано уже, как бесхозные малороссийские территории бысенько зарастают всевозможными батьками: там Махно, сям Григорьев, наперекосям Тютюник, за тем углом Утюх, за этим Битюх... Оттого, наверно, ихний термин "Батькивщина" и есть пошёл. Очень нам это потом будет интересно, - чоновскими штыками под кажну яблоню тыкать, закопанные карабины выискивать.
bngor68 Агеев
Эко тебя балагурит...
ВАлентина Плаксина
Украина угасающее государство, все, что имели при распаде СССР порасстащили, поломали, закрыли, уничтожили.Все надежды на Европу , США, все возможные суды рухнули,уже никто не обращает внимание на ее агонию.Сами добивались не задумываясь чем может обернуться разрыв с соседями.Вот теперь независимы от всего, хотя еще чего то пыжатся, видимо старые привычки с трудом отмирают.
Борис Осипов

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