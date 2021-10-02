Так кто же всё-таки съел украинское сало?

Сергей ЕПолитикаТак кто же всё-таки съел украинское сало? А ведь я хорошо помню этот лозунг из 90-х годов. Тогда Украине всячески внушали, что это она кормит весь Советский Союз.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаОЙ опять про Украину ой да ну вас оставьте её в покое с её салом и её богатством.РУСЛАН КазаковТак если только в сале было дело, США и некоторые страны зал. Европы..скоро дожуют незалежную и выплюнут...Johann H246fnerВКВячеслав КормилицынПодлая никчемная недострана.Виктор Луговой"...а наше - подай"? Не, вот с такой точкой в статье не согласен. Подают на паперти. Не подай, а - дать сюда, время пошло.bngor68 Агеев"Подать" - значит переместить в определённое место. Вспомните - "подать карету", "подали состав к перрону". Отсюда же "Подались в путешествие", и проч. Так что - автор прав, "подайте наши земли на место"Виктор ЛуговойНе. Не нравится по стилистике. И ретроформа для большинства случаев, и эмоциональный окрас не тот, и в целом оно не из нашей оперы. Это если чисто по разнице промежду "подай" и "дать сюда". Далее. В конструкции "to подать something to somebody" присутствует некая благая воля - и внутренняя услужливость вместо неумолимого внешнего срочного фактора. В нашем случае - именно время пошло, пущенная стрелка. Цайтнот при выборе между вариантами плохими и очень плохими. С такой картиной "подай" не коррелирует, бо оно предполагает вежливое ожидание принимающей стороны. Дудки-с, наожидались, да и вежливости с нашей стороны те не заслужили и даже не пытались никогда. Мало на всех стенках написать "Нэзалэжна-самостийна", надо ещё уметь вести государство; раз не умеешь - сдай по описи... И бикицер, бо видано уже, как бесхозные малороссийские территории бысенько зарастают всевозможными батьками: там Махно, сям Григорьев, наперекосям Тютюник, за тем углом Утюх, за этим Битюх... Оттого, наверно, ихний термин "Батькивщина" и есть пошёл. Очень нам это потом будет интересно, - чоновскими штыками под кажну яблоню тыкать, закопанные карабины выискивать.bngor68 АгеевЭко тебя балагурит...ВПВАлентина ПлаксинаУкраина угасающее государство, все, что имели при распаде СССР порасстащили, поломали, закрыли, уничтожили.Все надежды на Европу , США, все возможные суды рухнули,уже никто не обращает внимание на ее агонию.Сами добивались не задумываясь чем может обернуться разрыв с соседями.Вот теперь независимы от всего, хотя еще чего то пыжатся, видимо старые привычки с трудом отмирают.БОБорис ОсиповКомментировать
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