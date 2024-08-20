Завтрак в отеле: когда стоит пропустить, а когда имеет смысл сесть за стол

В некоторых странах, включая Соединенные Штаты и некоторые европейские страны, туристы могут пропустить завтрак в отеле, поскольку считают, что это поможет им лучше познакомиться с местной культурой и традиционной кухней.
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