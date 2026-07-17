Сила в правде
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Сила в правде

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Даже скептики замолчали: что норвежский социолог точно предсказал о будущем России и закате США

Даже скептики замолчали: что норвежский социолог точно предсказал о будущем России и закате США

Норвежский социолог Йохан Галтунг, точно предсказавший распад СССР и 11 сентября, раскрыл сценарий до 2050 года: Россия выйдет на пик влияния с 220 млн населения, доллар рухнет, а США постепенно потеряют суверенитет.

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