Инициативу ЛДПР по улучшению жизни на Дальнем Востоке рассмотрит правительство РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 марта, ФедералПресс. Фракция ЛДПР в Государственной думе и ее лидер, преемник Владимира Жириновского Леонид Слуцкий, направили в правительство инициативу, связанную с улучшением жизни на Дальнем Востоке.