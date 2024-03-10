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ФедералПресс

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Инициативу ЛДПР по улучшению жизни на Дальнем Востоке рассмотрит правительство РФ

Инициативу ЛДПР по улучшению жизни на Дальнем Востоке рассмотрит правительство РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 марта, ФедералПресс. Фракция ЛДПР в Государственной думе и ее лидер, преемник Владимира Жириновского Леонид Слуцкий, направили в правительство инициативу, связанную с улучшением жизни на Дальнем Востоке.

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