Shot: перед смертью зампред «Зова народа» и его жена трижды звонили в полицию

Перед смертью зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев и его жена трижды звонили в полицию. Как сообщил Telegram-канал Shot, супруги жаловались на сталкера, который дежурил возле их дома в Лобне, а затем ломился в квартиру.
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