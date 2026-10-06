Ираида Спорная и Зачатие Предтечи: запреты, приметы и традиции 6 октября

Двойной праздник 6 октября: почему нельзя жаловаться на судьбу, хвалить людей и ужинать порознь.Во вторник, 6 октября 2026 года, Православная Церковь празднует Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, чтит память мученицы Ираиды Александрийской и совершает празднование в честь чудотворной Словенской иконы Божией Матери.