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Царьград

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Ираида Спорная и Зачатие Предтечи: запреты, приметы и традиции 6 октября

Ираида Спорная и Зачатие Предтечи: запреты, приметы и традиции 6 октября

Двойной праздник 6 октября: почему нельзя жаловаться на судьбу, хвалить людей и ужинать порознь.Во вторник, 6 октября 2026 года, Православная Церковь празднует Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, чтит память мученицы Ираиды Александрийской и совершает празднование в честь чудотворной Словенской иконы Божией Матери.

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