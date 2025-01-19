Mocha Mousse: как интегрировать в интерьер цвет 2025 года

Рассказываем, какую мебель, отделку и аксессуары выбрать в самом трендовом оттенке этого года — «кофейный мусс» В 2025 году цветом года по версии Pantone стал мягкий и насыщенный шоколадно-коричневый оттенок Mocha Mousse («мокко мусс», или «кофейный мусс»).