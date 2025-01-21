В Чили на 40% сократились огнезащитные полосы

Около 40% построенных с 2017 года компанией Arauco в Чили брандмауэров, предназначенных защищать от распространения лесных пожаров, были незаконно заняты гражданами, об этом 21 января сообщает издание BioBioChile.
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