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Agoravox: финансирование Украины может резко сократится в 2027 году

Agoravox: финансирование Украины может резко сократится в 2027 году

Финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году, пишет AgoraVox. «К 2027 году ситуация способна измениться: европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнёт превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей», — говорится в публикации.

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