Agoravox: финансирование Украины может резко сократится в 2027 году

Финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году, пишет AgoraVox. «К 2027 году ситуация способна измениться: европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнёт превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей», — говорится в публикации.