Agoravox: финансирование Украины может резко сократится в 2027 году

Финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году, пишет AgoraVox. «К 2027 году ситуация способна измениться: европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнёт превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей», — говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии