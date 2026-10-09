На Ямале стартовала продажа туров на Карское море

Туры на Карское море начали продавать на Ямале. Это будет полноценная девятидневная экспедиция по Полярному Уралу с посещением ключевых точек, рассказала на пресс-конференции в «Север-Пресс» директор туроператора «DiscoverYamal» Зельфира Махмутова.
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