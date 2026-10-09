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Север Пресс

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На Ямале стартовала продажа туров на Карское море

На Ямале стартовала продажа туров на Карское море

Туры на Карское море начали продавать на Ямале. Это будет полноценная девятидневная экспедиция по Полярному Уралу с посещением ключевых точек, рассказала на пресс-конференции в «Север-Пресс» директор туроператора «DiscoverYamal» Зельфира Махмутова.

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