На Ямале стартовала продажа туров на Карское море

Туры на Карское море начали продавать на Ямале. Это будет полноценная девятидневная экспедиция по Полярному Уралу с посещением ключевых точек, рассказала на пресс-конференции в «Север-Пресс» директор туроператора «DiscoverYamal» Зельфира Махмутова.